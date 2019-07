Roma, Strade, locali e stabilimenti al via i controlli sul litorale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Più controlli sul litorale. Il questore Carmine Esposito con un’ordinanza di servizio ha intensificato i servizi di vigilanza, controllo e repressione nelle località più frequentate d’estate. Come ogni anno, in questo periodo registra un forte aumento di presenze nel litorale laziale. Proprio per garantire la sicurezza nelle località balneari è stato messo a punto il piano che prevede un’articolata dislocazione degli uomini e delle donne della polizia che, con la collaborazione dei carabinieri, della guardia di Finanza e della polizia locale di Roma Capitale, intensificheranno l’attività di controllo del territorio. Sul fronte della movida notturna, per l’esigenza di garantire la vivibilità delle località balneari e allo stesso tempo il rispetto delle norme di settore, sono state incrementate le attività di controllo nei locali lungo il litorale.Intensificati i servizi nei principali luoghi di aggregazione, negli scali ferroviari della Capitale e della provincia, negli scali aeroportuali e marittimi. I servizi interesseranno anche la divisione polizia amministrativa e sociale per le specifiche attività di controllo, il compartimento della polizia stradale che vigilerà lungo le principali arterie stradali e autostradali che raggiungono le località balneari del litorale romano e l’esercito Italiano per quanto concerne la vigilanza fissa agli obiettivi sensibili assegnati. In campo oltre agli agenti dei commissariati Lido di Roma, Anzio - Nettuno, Fiumicino e Civitavecchia, anche gli specialisti come squadre nautiche, unità cinofile e squadre di artificieri.