Storie del Covid, Montanelli “riappare” a Tivoli: «Un popolo che ignora il passato non capisce il presente»

Una delle storie del Covid più emblematiche di questi mesi è quella apparsa sui muri di Tivoli nella notte di San Valentino con un centinaio di manifesti che ricordando Indro Montanelli, il più grande giornalista italiano, Edoardo VIII re d'Inghilterra e la moglie Wally Simpson, immagini che nel pieno dell'epidemia da Coronavirus hanno fatto riflettere tantissimi tiburtini e poi migliaia di persone in tutta la Provincia di Roma. Edoardo VIII e la Wally Simpson - definiti dagli autori dell'iniziativa «La storia d'amore più grande del Novecento» - costituiscono con una foto la parte più intellegibile dei manifesti, ma il vero messaggio è un frase di Indro Montanelli, padre del giornalismo italiano, autore di una monumentale Storia del Paese in ventidue volumi, che viene riportata, in una storia del Covid che ha veramente una potenza, in fondo ai manifesti: «Un popolo che ignora il proprio passato non capirà nulla del presente». La cosa ha suscitato emozione e la notizia, condivisa su diversi gruppi della provincia di Roma, ha innescato decine di commenti e di post, reazioni, un dibattito che da un giornale è rimbalzato verso la rete internet. L’iniziativa dei manifesti per la Festa degli innamorati, l'ennesima nel pieno dell'epidemia di Coronavirus, è sempre dello storico Tertulliano Bonamoneta, che vive a Tivoli, alle porte di Roma. e dell’associazione l’Abbecedario, che vogliono ricordare, ogni mese, figure ritenute importanti della Storia. Circa un mese fa l'"apparizione" dell'ultima regina d'Italia Maria Josè.

«Questa volta ho scelto Edoardo VIII d’Inghilterra e Wally Simpson - spiega Bonamoneta - perché, per me, rappresentano la storia d’amore più importante del Novecento. Luì rinunciò a un regno e a un trono per lei». Prima della ex coppia reale inglese, c'erano stati alcune settimane fa i manifesti su Maria José del Belgio, ultima regina della casata Savoia, andata in esilio con il marito nel 1946, colei che si oppose placidamente ma fermamente alla deriva filo-nazista di Benito Mussolini, capo del Fascismo. Ricorreva l'anniversario della morte. Prima di Maria Josè alcuni poster su Clemente Folchi, l’architetto delle gallerie dell’Aniene, e sullo storico editore Franco Maria Ricci, un conoscitore che parlava a pochi affinché potessero trasmettere il suo lavoro. Indro Montanelli, nato a Fucecchio, in Toscana, nel 1902, morto a Milano nel 2001, fu anche corrispondente del Messaggero per il quale scrisse resconti sulla Guerra Civile in Spagna alla fine degli Anni Trenta. Nel 1938 iniziò a scrivere per il Corriere della Sera, era a Danzica allo scoppio del secondo conflitto mondiale, e divenne amico di Guido Piovene e Dino Buzzati con i quali divideva una stanza a Milano. Dopo decenni di corrispondenze ed editoriali, l'abbandono della Rizzoli, l'addio a via Solferino, storica sede del Corriere della Sera, e il lancio del quotidiano Il Giornale. Ora le sue parole riaffiorano sui muri della "capitale" dell'area tiburtina alle porte di Roma, una storia nella Storia..

Ultimo aggiornamento: 15 Febbraio, 09:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA