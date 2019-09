Cucchi, al via requisitoria. Il pm cita il detenuto testimone: «Si sono divertiti a picchiarlo»

È cominciata nell’aula bunker di Rebibbia la requisitoria del pm Giovanni Musarò al processo sulla morte di Stefano Cucchi, che vede imputati tre carabinieri per omicidio preterintenzionale. In aula anche il procuratore di Roma facente funzioni, Michele Prestipino.

«Questo sulla morte di Stefano Cucchi è stato un processo kafkiano. Perché c’è stato un depistaggio, in cui si è giocata tutta un’altra partita», ha detto Musarò nell’aula bunker. Cucchi, fu arrestato il 15 ottobre del 2009 per droga e deceduto una settimana dopo all’ospedale Sandro Pertini. Sul banco degli imputati ci sono 5 carabinieri: Francesco Tedesco, il supertestimone che, a nove anni di distanza, ha rivelato che il geometra 31enne venne pestato da due suoi colleghi, Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro, accusati come lui di omicidio preterintenzionale. Tedesco è accusato anche di falso e calunnia insieme con il maresciallo Roberto Mandolini, mentre della sola calunnia (nei confronti di agenti della polizia penitenziaria) risponde il militare Vincenzo Nicolardi.



«Stefano Cucchi non è caduto accidentalmente, è stato pestato», ha detto il pm. «Non è semplice sintetizzare due anni di un processo così complicato, dopo la morte di Stefano Cucchi è iniziata una seconda storia, nel frattempo ci sono stati altri processi con imputati diversi, per il pestaggio furono accusati prima tre agenti della penitenziaria e poi i medici dell'ospedale Pertini» ha aggiunto Musarò.

