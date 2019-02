Girava armato di un coltello alla Stazione Tiburtina: fermato un polacco

Un quarantenne che girava armato di un coltello all’interno della stazione Tiburtina è stato arrestato dalla Polizia di Stato. L'uomo è stato fermato per un controllo da una pattuglia della Polfer in servizio di vigilanza presso lo scalo ferroviario insieme a personale dell’Esercito. Il fermato è un cittadino polacco di 40 anni. Ulteriori accertamenti hanno permesso di scoprire che lo straniero era destinatario di un ordine di carcerazione in relazione al quale doveva scontare la pena di 16 mesi di reclusione oltre ad una multa di 1740 euro. Al termine della attività l’uomo è stato portato al carcere di Rebibbia. © RIPRODUZIONE RISERVATA