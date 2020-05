Immigrato tenta di uccidere un rivale a piazza dei Cinquecento con un tubo di metallo: arrestato

Notte di violenza davanti alla Stazione Termmini quando non era ancora l'alba. Durante una lite tra due stranieri, un 36enne del Gambia ha colpito più volte con un tubo metallico un uomo senegalese di 59 anni. La lite si è animata per futili motivi alle 4 del mattino, circa, presso il parcheggio Metropark dove i due avevano un giaciglio di fortuna. La vittima è stata trasportata al policlinico Umberto I di Roma e refertata con una prognosi di 25 giorni. L'aggressore, invece, è stato arrestato dagli agenti di polizia per le accuse di tentato omicidio e lesioni gravi. © RIPRODUZIONE RISERVATA