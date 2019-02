Termini, ruba 20mila euro a passeggera e fugge in treno: arrestato

Ha rubato gioielli e borse del valore di 20mila euro alla stazione Termini. Poi ha tentato di fuggire salendo su un treno, ma gli agenti della polizia ferroviaria del Lazio lo hanno bloccato con ancora indosso il bottino. L'uomo aveva sottratto a una viaggiatrice in partenza da Roma Termini per Venezia gioielli, abbigliamento, borse griffate e soldi in contanti. Lei si è accorta del furto poco dopo la partenza del treno e ha immediatamente contattato la polizia ferroviaria.

L'uomo per aggirare i controlli stava fuggendo su un treno diretto a Formia ma è stato intercettato dalla Polfer con addosso la refurtiva ed è stato arrestato per il reato di furto aggravato. Le immagini di videosorveglianza delle telcamere presenti nella stazione Termini hanno permesso di inchiodare definitivamente il ladro. L'italiano di 45 anni è stato condotto davanti al tribunale penale di Cassino dove è stato condannato alla pena di un anno di reclusione da scontare agli arresti domiciliari. Tutta la refurtiva è stata interamente recuperata e restituita alla proprietaria.

