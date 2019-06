Controlli della polizia a Termini: fermato un marocchino con un documento rubato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'attività di prevenzione e repressione dei reati di tipo predatorio ha permesso agli agenti della squadra di polizia compartimentale di arrestare un cittadino marocchino che, nelle primissime ore del mattino, transitando per una via adiacente alla stazione Termini trascinando velocemente un trolley, ha suscitato sospetti negli agenti che hanno così deciso di effettuare un controllo approfondito. Alle richieste dei poliziotti, l'uomo, con fare nervoso, ha prima mostrato una carta di identità e poi una patente di guida emessi dalle autorità francesi. Proprio il particolare comportamento tenuto dallo straniero ha convinto gli agenti della polizia ferroviaria ad approfondire ulteriormente gli accertamenti ed infatti la carta di identità esibita era stata oggetto di furto perpetrato lo scorso anno e contraffatta con falsi dati relativi ad un cittadino francese. In realtà l'uomo era un cittadino del Marocco di 27 anni.