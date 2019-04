Finge di allacciarsi le scarpe e rapina turista: arrestato alla Stazione Tremini

Finge di allacciarsi le scarpe e ruba un telefono ad una turista statunitense: arrestato. È successo tutto in pochi minuti all'interno della stazione Termini a Roma. Una giovane coppia di turisti americani, mentre consumava un drink all'interno di un esercizio commerciale, è stata avvicinata da un cittadino straniero. L'uomo, fingendo di allacciarsi le scarpe, ha sottratto il cellulare da una tasca della borsa della giovane, poi è scappato inseguito dai due ragazzi. Ad intervenire in aiuto della coppia una pattuglia della Polizia ferroviaria che, intercettato l'uomo, lo ha subito arrestato. Il cittadino straniero, con numerosi precedenti di polizia per reati analoghi, dovrà rispondere di fronte all'autorità giudiziaria del reato di furto. © RIPRODUZIONE RISERVATA