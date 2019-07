Roma, sale su una statua e minaccia di buttarsi: salvato a San Giovanni

Probabilmente cercava soltanto attenzione il ragazzo che domenica pomeriggio, nella calda estate romana, in piazza San Giovanni, dopo essersi arrampicato a torso nudo sul monumento a San Francesco d'Assisi, minacciava di buttarsi. Sono stati 2 equipaggi della Polizia di Stato, dei commissariati Esquilino e San Giovanni, con non poca difficoltà, a bloccarlo ed affidarlo alle cure del 118. I poliziotti, pur valutando che l'altezza della statua non sarebbe stata di per sè letale, per evitare qualsiasi conseguenza hanno tranquillizzato il ragazzo e poi, arrampicandosi sulla statua, sono riusciti ad afferrarlo e metterlo in sicurezza.



