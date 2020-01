Starbucks apre a Roma e cerca personale per la nuova sede: ecco come candidarsi

Starbucks apre a Roma. La "prova", come era avvenuto nel caso di Primark, arriva con la ricerca di personale: sul sito della popolare catena che ha già aperto a Milano, si cercano infatti due profili professionali per la nuova sede di Roma.

Annullata la decisione della Commissione europea su Starbucks

Il Trono di Spade, la regina Daenerys beve un caffè Starbucks: Hbo ammette la gaffe

Starbucks attraverso il gestore per l'Italia Percassi, è infatti alla ricerca di uno store manager e di un assistente store manager, entrambi per Roma. Secondo le ultime indiscrezioni, la caffetteria dovrebbe aprire in zona Musei Vaticani, probabilmente in una nota ex libreria. Si tratterebbe però di uno Starbucks tradizionale e non di una Reserve Roastery come quella di Milano.

Ultimo aggiornamento: 15:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA