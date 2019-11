Associazione Stampa Estera, va in pensione la storica amministratrice Maria Teresa Lazzaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era il 1971. Maria Teresa Lazzaro - nel 2017 insignita dell’onorificenza di Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana - iniziava il suo lavoro alla Stampa Estera, fondata nel 1912 a Roma, come amministratrice dell’Associazione che riunisce giornalisti da una cinquantina di Paesi. Sono passati quarantanove da allora. Sono cambiati governi, Pontefici, di fatto il Paese, e pochi giorni fa la Lazzaro ha lasciato il suo posto, chiudendo dietro di sé per l’ultima volta la porta dell’ufficio. «Ho iniziato a lavorare molto giovane - racconta - sono una figlia della guerra. A circa ventotto anni mi è capitata per caso l’occasione della Stampa Estera. Per sei mesi sono andata ogni giorno, nella mia pausa pranzo, a imparare ciò che avrei dovuto fare, poi ho preso servizio».In questi anni, i cambiamenti sono stati molti. «C’erano le telescriventi all’epoca. Il ticchettio era continuo. Ricordo che la mattina, mentre prendevo il caffè, Bernard Noél de “Le Figaro” beveva un whisky. Si beveva di più. Si fumava molto. C’era tanta adrenalina. Ho avuto la fortuna di lavorare con giornalisti davvero bravi». E, assistendoli, ha vissuto momenti storici. «Rammento il rapimento Moro. Ero a casa. Alla radio, la trasmissione è stata interrotta da un annuncio di quattro parole: “Hanno rapito Aldo Moro”. Ho chiamato in sede ma le agenzie non dicevano nulla. Pensai a uno scherzo, poi esplose il putiferio. Il 1978 è stato un anno complesso per il Paese. Sono successe molte cose importanti. Lo ricordo bene, dovevo sposarmi e ho rimandato tre volte».Non sono mancati incontri con i Papi. «Quando era presidente Ann-Marie Kjellander, bravissima, ottenne un’udienza con Paolo VI per i giornalisti della Stampa Estera e familiari. È stata la prima donna presidente dell’Associazione e non era facile per una donna, all’epoca, relazionarsi con il Vaticano. È stata una bella battaglia. Il cerimoniale era rigoroso, le prestai il velo di mia madre». Tra i colloqui, quello con Giovanni Paolo II. «Venne da noi, poi ci invitò a Castel Gandolfo. Mia figlia aveva 6/7 anni. Il Papa le prese il viso tra le mani e le chiese: “Cosa vuoi fare da grande?”. E lei: “La giornalista”. Lo ha fatto». Nella memoria, il Quirinale. «Sandro Pertini veniva alle nostre conferenze. Quando è diventato Presidente, hanno invitato pure me al Colle. Mi vide e disse: “Ah, ma io la conosco!”». Ora Maria Teresa guarda avanti. «Non so cosa farò. Per adesso appunto i ricordi sul pc, magari un giorno li userà mia figlia».