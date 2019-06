Roma, violenze e minacce di morte: arrestato stalker

Violenze e minacce di morte per mesi, una denuncia il 9 giugno, poi l'ultima aggressione. Era terrorizzata la vittima, 51 anni, romena, quando ieri sera quell'uomo, connazionale, 50 anni, si è presentato per l'ennesima volta a casa. Gridava, la minacciava di morte e prendeva a calci la porta. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno trovato il romeno, con precedenti, su tutte le furie, davanti alla porta di casa della vittima, in via Val di Non, in zona Prati Fiscali. Il 50enne ha tentato la fuga ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento a piedi. Ammanettato, è stato poi portato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in carcere a “Regina Coeli”.

