Stalker picchia la ex e le rompe una costola

Era solo l'ennesimo appostamento sotto casa della sua ex compagna, ma questa volta, oltre ad infastidirla l'ha picchiata con calci e pugni. Quando sono intervenuti i carabinieri per bloccare la furia dell’uomo la donna era una maschera di sangue.

É accaduto nel pomeriggio di ieri in via Jacopo della Quercia, a La Rustica, periferia est della Capitale: l’autore della brutale aggressione, costata alla donna di 42 anni la frattura di una costola, un trauma cranico e uno facciale, è un romano di 45 anni, nullafacente e con precedenti, arrestato dai carabinieri con le accuse di atti persecutori, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Ora si trova nel carcere di Regina Coeli. La donna è stata medicata al Policlinico Casilino.

I due si erano conosciuti qualche mese fa ma la storia non è andata e si sono lasciati. Lei, nell'ultimo mese aveva cominciato un'altra relazione. Eppure l'ex non si rassegnava. Se lo trovava ovunque: fin dalle otto e trenta del mattino quando usciva per andare al lavoro. Si appostava davanti al portone condominiale e una volta ha cercato anche di rubarle il telefono. «Io ti ammazzo», «Non sai di cosa sono capace», «A quello gli faccio fare una brutta fine». Queste le minacce che le rivolgeva. La donna non ha mai denunciato gli appostamenti. Fino a ieri, quando è stata massacrata di botte. É riuscita a comporre il 112 e a chiedere aiuto. L'uomo ha continuato a inveire anche di fronte ai militari.

