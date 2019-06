Roma, uccise ispettore di Polizia durante rapina, dopo 22 anni torna in carcere da stalker

A giugno del 1997 ferì a morte un ispettore capo della Polizia, durante una rapina a mano armata. Ora, dopo 22 anni, è stato arrestato per stalking. D.L.M. è stato ringracciato a Teramo dalla Squadra Mobile di Roma. Quarantacinque anni, romano, è gravemente indiziato di gravi atti persecutori nei confronti della ex moglie, in esecuzione dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Roma - Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari. Lo stalker, non accettando la fine della storia d'amore avvenuta cinque anni fa, ha iniziato la sua attività vessatoria e intimidatoria nei confronti della donna e della sua famiglia. Tempeste di messaggi attraverso whatsapp e facebook, e telefonate a tutte le ore del giorno e della notte. Minacce gravi, insulti, e volgarità che hanno condotto la donna in uno stato di agitazione tale da mutare le sue normali abitudini di vita. A far scatenare ancora di più l’uomo il fatto che la vittima si sia rifatta una vita con un nuovo compagno, divenuto a sua volta vittima delle sue angherie.



Le indagini, coordinate dai magistrati del Gruppo Antiviolenza della Procura di Roma e svolte dagli investigatori della IV Sezione della Squadra Mobile, hanno accertato la particolare gravità dei comportamenti denunciati dalla vittima, facendo emergere la pericolosità dell’uomo, pluripregiudicato, con indole aggressiva e irosa, già condannato per gravissimi reati contro la persona. Nel 1997, a bordo di un vagone della linea ferroviaria Roma-Pantano,D.L.M. si era reso responsabile, in concorso con un complice, di una rapina a mano armata ad alcuni passeggeri. L’ispettore capo della Polizia di Stato Carlo Tufilli - in servizio al commissariato di Porta Maggiore - era a bordo del treno e, nel tentativo di fermare i due malviventi, al termine dell’inseguimento, rimase gravemente ferito: morì nel corso del trasporto in ospedale. Nel corso di un successivo conflitto a fuoco, perse la vita anche il complice di D.L.M. Per l'uomo si sono nuovamente aperte le porte del carcere.

