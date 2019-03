Roma, minacce di morte e danni all'auto: misure cautelari per lo stalker

La tormentava con messaggi e telefonate, attivava utenze sempre nuove per aggirare il blocco telefonico. E poi la minacciava di morte, ha danneggiato l'autovettura squarciando gli pneumatici e incidendo una scritta sul cofano, la perseguitava sul posto di lavoro al punto da costringerla a cambiarlo. L'uomo dopo che lei lo ha lasciato si è trasformato in stalker. La donna lo ha denunciato e nei confronti dell'ex la magistratura ha emesso una ordinanza della misura cautelare del «divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e divieto di avere contatti di qualunque tipo con la stessa e le persone a lei legate». Il provvedimento è stato notificato all'uomo dagli stessi agenti del commissariato Romanina.

A causa del carattere violento del compagno e della sua gelosia, la donna è stata costretta a modificare le proprie abitudini di vita e cambiare lavoro. Temendo per la propria incolumità, si è rivolta agli agenti del commissariato Romanina che hanno ricostruito la vicenda e consentito che i giudici prendessero provvedimenti.

