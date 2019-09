Roma, perseguitava l'ex compagna: arrestata una stalker

Perseguitava la sua ex compagna, arrestata per stalker una donna di 39 anni, romana. Non accettava la fine della relazione e per mesi ha molestato l'ex che alla fine l'ha denunciata. La storia d'amore era diventata un incubo per una donna di 44 anni che dallo scorso mese di gennaio, quando aveva deciso di troncare la relazione, subita le persecuzioni della fidanzata abbandonata.



La scorsa notte, l'ultimo episodio: la stalker si è ripresentata davanti l'abitazione della sua ex compagna, nel quartiere San Giovanni, colpendo più volte con i pugni sulla porta mentre inveiva contro la donna che, barricata in casa, ha chiesto aiuto. I carabinieri della stazione San Giovanni sono intervenuti sul posto ed hanno bloccato la 39enne, mentre tentava, invano, di entrare nell'abitazione. La vittima di stalker, il pomeriggio precedente aveva formalizzato una querela nei confronti della ex negli uffici della stazione carabinieri, denunciando di aver subito nei giorni precedenti altre vessazioni.

