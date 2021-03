4 Marzo 2021

di Lorenzo De Cicco

(Lettura 2 minuti)







La mossa era nell’aria da venerdì scorso, quando l’AS Roma ha scritto al Campidoglio chiedendo di “estinguere” la procedura per il progetto stadio a Tor di Valle. E così stamattina, dopo il vertice di due giorni fa tra la sindaca Virginia Raggi e il presidente giallorosso Dan Friedkin, il Comune ha spedito una lettera alla Eurnova del costruttore indagato Parnasi e all'As Roma in cui si prospetta l'addio al vecchio progetto nei terreni dell’ex ippodromo. Un capitolo stra-archiviato per la nuova governance romanista.

Come spiegano fonti comunali, l’orizzonte ormai è mutato, si va verso un nuovo progetto, in un’area diversa da Tor di Valle, molto meglio collegata, senza bisogno di costruire ponti o quant’altro (al massimo il prolungamento di una metro o di un tratto di ferrovia). Le ipotesi circolate finora: l’Ostiense, la Togliatti, la suggestione Flaminio, pista molto complicata però per via dei vincoli. Una cosa è certa: Friedkin non vuole costruire uno stadio e un quartiere, come il predecessore Pallotta, ma solo uno stadio. Possibilmente in un quadrante a forte densità romanista.

Nella lettera il Campidoglio chiede ad Eurnova di ottemperare, entro 30 giorni, a tutti gli adempimenti previsti dalla legge sugli stadi, ricordando che la mancata ottemperanza è motivo dell'avvio della revoca del procedimento. Un iter tribolatissimo e, di fatto, già finito su un binario morto. Manca solo l'ultimo tassello burocratico, una formalità.

