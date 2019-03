Stadio Tor di Valle, si apre il processo per Lanzalone

Si è aperto questa mattina il processo a carico di Luca Lanzalone, l’ex consulente di punta della sindaca Virginia Raggi, imputato per il giro di corruzione e favori legato alla realizzazione del Nuovo stadio della Roma a Tor di Valle. Il Campidoglio si è costituito parte civile e tra i testimoni citati dalla Procura ci sono la sindaca Virginia Raggi, il dg del Comune Franco Giampaoletti e Mauro Baldissoni, vicepresidente esecutivo della Roma.

Lanzalone è accusato di avere agevolato l’imprenditore Luca Parnasi - imputato in un procedimento connesso - che avrebbe dovuto realizzare l’impianto, in cambio di consulenze remunerative per il suo studio. Tra i testi citati dalla difesa ci sono il vicesindaco Luca Bergamo e l’assessore Luca Montuori. Alla sbarra anche il commissario straordinario dell’Ipa, l’entre di previdenza dei dipendenti capitolini, Fabio Serini. L’Ipa ha scelto di non costituirsi parte civile nel processo.

Il socio di Lanzalone, Luciano Costantini, ha invece chiesto di essere giudicato con rito abbreviato, il prossimo 22 marzo. Le accuse contestate sono corruzione e traffico di influenze illecite. Il prossimo appuntamento importante sarà il 2 aprile, con l’udienza preliminare a carico di Parnasi e dei suoi collaboratori - sono tutti accusati di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione - e di politici e funzionari accusati dalle pm Barabara Zuin e Luigia Spinelli di avere agevolato il gruppo in cambio di tangenti, favori e illecito finanziamenti. La prossima udienza per Lanzalone e Serini sarà invece il 4 aprile: verrà nominato un perito per la trascrizione di intercettazioni - come chiesto dalla Procura - e verrà discussa un’eventuale riunione dei due procedimenti.

