Martedì 11 Ottobre 2022, 22:56 - Ultimo aggiornamento: 22:59

Costerà 582 milioni e 100mila euro il nuovo Stadio della Roma di Pietralata. Centoquarantacinque milioni (e 600mila euro) li metteranno direttamente i Friedkin. Gli altri 436 milioni e mezzo saranno coperti con mutui bancari. Questo è il primo dato che emerge dall’analisi delle carte depositate in Campidoglio lo scorso 3 ottobre dall’ad della società giallorossa, Pietro Berardi.

Nel faldone, ci sono tre relazioni - una generale, una sul traffico e una sull’ambiente - la bozza della futura convenzione fra As Roma e Campidoglio, e il “piano economico finanziario asseverato” cioè certificato da un’apposita società terza.

I costi generali del progetto prevedono 336 milioni per edificare lo stadio vero e proprio; 16,7 milioni per le opere pubbliche (strade, ponti); 13 milioni per le opere di urbanizzazione (fogne, luce, verde pubblico, parcheggi) più altri 75 milioni fra consulenze e tasse varie. E ci sono le previsioni di rientro: la Roma - che ha inoltrato la formale richiesta di convocare la conferenza di servizi preliminare - chiede una concessione delle aree per 90 anni. Concentrandosi solo sul conto economico basato sui primi 10 anni dall’inizio dei lavori, i primi due sono a ricavi zero (saranno i tempi di costruzione) poi si passa da incassi per 51,7 milioni nel primo anno di apertura al pubblico ai quasi 70 al decimo anno.

LA CAPIENZA

In pancia, però, non c’è solo lo stadio che, nel progetto viene indicato come con una “capienza di 61.891 posti” dei quali “3062 saranno riservati agli ospiti” con una suddivisione, almeno in questa fase progettuale, dell’impianto in 7 settori, ciascuno dei quali non supererà i 10mila spettatori.

Partiamo dai parcheggi: la Roma prevede che siano realizzati 4.044 posti auto e 10mila stalli per moto e biciclette: questo vorrebbe dire soddisfare un afflusso con mezzi privati pari a circa 22mila persone, cioè il 35% dei potenziali spettatori.

Un occhio di riguardo ai tifosi vip che potranno avere un totale di 5.500 posti divisi in “skybox” personalizzabili con brand e loghi; “terraces” con servizi premium; “field box” a bordo campo. Previsti un ristorante “fine dining” e sale vip con servizi di cena a buffet. Novità: la zona tunnel avrà pareti speciali che consentiranno una vista diretta sul tunnel di accesso al campo dei giocatori.

LE STRUTTURE

Sempre dentro lo Stadio troveranno posto un Museo della As Roma e un fan store. Due i bar previsti: il “bar dello sport” aperto tutti i giorni e quindi a servizio anche del quartiere e il “bar del tifoso” che invece sarà aperto solo in occasione delle partite. In più ci saranno vari chioschi di “food and beverage” e una “food court”.

Per rendere lo stadio vivibile tutti i giorni dell’anno la Roma prevede di costruire anche centro fitness, centro medico e centro per gli “e-Sports” (per i giochi in console) aperti tutti i giorni tranne che nei giorni delle partite e un asilo, aperto invece sempre.

Due i parchi previsti dal progetto presentato dalla società giallorossa: il “Parco dello Stadio”, 110mila metri quadri al centro del quale sorgerà lo stadio vero e proprio sopralevato rispetto al piano stradale, e un Parco Centrale con campi sportivi e un’arena all’aperto.