Stadio Olimpico aperto (al 20%) per la finale degli Europei, Raggi: «Ci stiamo lavorando»

Mercoledì 7 Luglio 2021, 11:40 - Ultimo aggiornamento: 11:49

Lo stadio Olimpico aperto ai tifosi per la finale degli Europei. È un'idea a cui sta lavorando il Comune, come confermato dalla sindaca Virginia Raggi: «Sono in contatto con il prefetto perché stiamo valutando se aprire lo stadio Olimpico, sempre nei limiti del 20% di pubblico, per vedere la finale di Euro 2020 - le sue parole durante la presentazione dell'Acea Run Rome The Marathon dalla sala del Tempio di Adriano -. Se ci saranno le condizioni, per i romani ci sarà la possibilità di assistere alla partita dell'Italia nello stadio». Capienza limitata quindi ma ingresso gratuito, con registrazione online.

APPROFONDIMENTI LA GIOIA Caroselli per le strade: l'Italia è in festa VIDEO Video ROMA Foto RAI Italia-Spagna, ascolti record: la partita ha registrato 17... EURO 2020 La Nazionale omaggia la Carrà e poi canta Venditti e... LA GAFFE Italia-Spagna, Bonucci festeggia sotto la tribuna ma una steward...

Se la decisione fosse confermata, i tifosi potrebbero accedere all'Olimpico, dove verrebbero allestiti i maxischermi per vedere la partita. Lo stadio ha già ospitato le tre partite del girone dell'Italia (tre vittorie contro Turchia, Svizzera e Galles) e poi il quarto di finale in cui l'Inghilterra ha eliminato l'Ucraina. Adesso potrebbe riaprire di nuovo, ma solo in veste di luogo di aggregazione per i tifosi. Che fino a ieri sera hanno invaso piazza del Popolo e la Fan-zone allestita per tutti gli Europei.