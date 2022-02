Giovedì 3 Febbraio 2022, 07:09

Orrore in una frutteria di via Boccea: all'epilogo di una lite fra due egiziani uno ha staccato un orecchio all'altro usando un coltello da cucina. Un'aggressione terribile che si è verificata martedì sera nei pressi del civico 120.

È accorsa un'ambulanza del 118 che ha portato il ferito all'ospedale San Carlo di Nancy dove i medici sono riusciti a salvare solo parte dell'orecchio brutalmente reciso. Quindi la vittima ha una lesione permanente. L'aggressore è stato arrestato dai carabinieri della compagnia Trastevere.

È stata una pattuglia dei carabinieri che stava controllando il territorio ad intervenire d'iniziativa dopo avere visto i due egiziani che si picchiavano. A finire in manette è stato un egiziano di 26 anni, mentre a rimanere gravemente ferito è stato un suo connazionale di 33 anni.

I SOCCORSI

La violenta lite è accaduta una parte all'interno del negozio ma poi anche all'esterno, sulla strada. I militari sono arrivati in tempo per bloccare l'aggressore che stava chiudendo il negozio per poi sparire ed anche per chiamare i soccorsi per il ferito. Quest'ultimo aveva una grave emorragia, perdeva tanto sangue. L'intervento dell'ambulanza si è registrato in pochi minuti. I sanitari hanno cercato di tamponare la ferita per portare a sirene spiegate il ferito all'ospedale. Una volta al pronto soccorso l'uomo è entrato in codice rosso. Poi, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Ma una parte del padiglione auricolare è rimasto lesionato.

Ma quale è stato il movente che ha scatenato un'aggressione così feroce? Sembra che si tratti di futili motivi. Insomma un movente molto banale, legato all'orario della chiusura della frutteria. I militari hanno ascoltato il ferito che, appunto, ha raccontato che avevano iniziato a litigare per decidere l'orario della chiusura. Erano volate parole grosse ma poi uno dei contendenti aveva impugnato un coltello da cucina ed aveva messo a segno un fendente. Un colpo che ha centrato l'orecchio della vittima.

«Abbiamo discusso per la chiusura - ha raccontato il ferito in ospedale agli investigatori -. Avevamo dei pareri contrari ma mai mi sarei aspettato che mi colpisse con un coltello. Ho temuto di morire». I militari hanno effettuato un lungo sopralluogo sul luogo dell'aggressione. È intervenuta anche la Scientifica dell'Arma che ha sequestrato il coltello da cucina usato per il ferimento. All'interno del locale c'erano parecchie macchie di sangue che sono state trovate anche all'esterno. Una vicenda che ricorda quella accaduta poco tempo fa, quando sempre i carabinieri, arrestarono una turista che per gelosia diede un morso al compagno staccandogli un pezzo di lingua.