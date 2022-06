Martedì 21 Giugno 2022, 08:48

Spray urticante spruzzato negli occhi, il cui effetto accecante è durato almeno trenta minuti. Giusto il tempo di portare a termine la rapina ai danni del malcapitato bengalese di 25 anni. La vittima è un rider di Glovo, che al momento dell'aggressione stava effettuando delle consegne di cibo a un cliente. Il bandito gli ha sottratto il cellulare, fuggendo poi a piedi. I fatti sono avvenuti l'altra sera, intorno a mezzanotte, su un tratto di via dei Larici, nella zona del Quarticciolo. Qui sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cinecittà. Al loro arrivo i militari hanno trovato la vittima distesa in terra vicino alla sua bicicletta, ignorata dal rapinatore. L'uomo si toccava gli occhi, faceva ancora i conti con i gravi effetti dello spray. Immediatamente sono partite le ricerche del bandito che, dal canto suo, era riuscito a fare perdere le tracce.

LA DINAMICA

Anche per questa ragione, tra le ipotesi investigative c'è quella per cui il rapinatore abiti vicino al luogo in cui si è registrato il colpo e così sia riuscito a sparire nel giro di pochi minuti. A ostacolare le indagini anche l'arma, in quanto la vittima, accecata dallo spray non ha potuto vedere l'aggressore. Che pare abbia approfittato di un attimo di distrazione del rider, fermo sulla bicicletta, per controllare l'indirizzo a cui recapitare il cibo. Il bandito l'avrebbe avvicinato con una scusa: gli avrebbe chiesto un'informazione stradale, spruzzando lo spray nell'istante in cui il bengalese si è voltato. In tutto una manciata di secondi.



I SOCCORSI

Quanto è bastato a fargli perdere l'equilibro e per un periodo limitato di tempo la vista. Il rapinatore ne ha approfittato per sottrargli il cellulare.

Sul posto si è precipitata anche un'ambulanza del 118. Il personale sanitario ha preso in cura il bengalese e medicato gli effetti dello spray, non ritenendo comunque necessario un ricovero in ospedale.

I carabinieri hanno già controllato la posizione delle telecamere nella zona, poiché qualcuna avrebbe potuto riprendere la scena.

I PRECEDENTI

Non si tratta, tuttavia, della prima rapina ad un rider. Sono diversi gli agguati che si sono registrati nella Capitale e che hanno per vittime i fattorini in bicicletta. Poco tempo fa, un ciclista è stato aggredito nel Quartiere Trieste. Almeno tre persone l'hanno circondato e preso a colpi di spranga. Quindi gli hanno portato via la bicicletta.

