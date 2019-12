"Sport senza frontiere", serata di solidarietà a Roma il 5 dicembre

Una serata (giovedì 5 dicembre alle 19 al Wegil di Roma in Largo Aschinghi 5 sportsenzafrontiere.it) all’insegna dello sport, quello solidale, lo sport che da anni Sport Senza Frontiere porta nelle periferie, nelle famiglie in difficoltà, nei campi rom, nei centri d’accoglienza, nelle case famiglia, nelle scuole, nelle situazioni di emergenza, nelle carceri .…



”NO DIFFERENCES JUST SPORT” recita lo slogan dell'incontro ed è questo anche il concetto chiave dell’attività dell’associazione, che si occupa di integrazione sociale attraverso la pratica sportiva, di minori in situazioni di disagio socio economico e a rischio emarginazione. L’evento, condotto da Stefano Meloccaro, giornalista di Sky Sport e ambassador di Sport Senza Frontiere, vedrà la partecipazione di campioni dello sport come Margherita Granbassi fiorettista due bronzi olimpici, Fabrizio Donato triplista e lunghista italiano, bronzo olimpico, Emanuele Blandamura, campione pugilato pesi medi, Daniela Colaiacomo schermitrice italiana campionessa di sciabola (oro mondiali Seul ), Gianni Sasso atleta paralimpico (ha corso la Maratona di New York in meno di 6 ore) Giorgio Calcaterra ultramaratoneta .



I campioni si alterneranno accanto a Meloccaro, per consegnare il premio #SSFCHAMPIONS 2019. Saranno premiati l’azienda che più si è distinta negli anni per il suo impegno nei confronti dei progetti della onlus, società sportive che fanno parte della Rete Solidale di Sport Senza Frontier, le persone e le associazioni che hanno dato un aiuto significativo all’attività della Onlus. Un premio speciale andrà anche ad alcuni bambini di Sport Senza Frontiere come Manuel di Napoli, che inserito nei progetti della Onlus oggi è campione regionale di Triathlon della sua categoria. Ci sarà anche spazio per la convivialità e la musica con gli Akiro Manera resi famosi da X Factor.

