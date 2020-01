Spin Time, ignorata la diffida: scattano le denunce ma nessuno sgombero in programma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'informativa sarà completata nei prossimi giorni, sulla base di foto, video ed elementi raccolti sull'evento illegale a pagamento del 31 dicembre. Quel che è certo, per adesso, è che la diffida del questore, notificata la mattina stessa dell'appuntamento di Spin Time Labs, a poche ore dall'inizio del maxi-rave, non è servita a niente. Pochi minuti dopo averla ricevuta, infatti, i leader dell'occupazione, ovvero Andrea Alzetta e Paolo Perrini, decidevano di andare comunque avanti per la loro strada, invitando la cittadinanza ad unirsi, proprio contro questo atto del questore. E alla fine questa linea dell'illegalità è stata premiata: incassi a 4 zeri, tutti esentasse. Con una certezza: che Spin Time è una zona franca, dove la polizia non può entrare.E, quindi, non può effettuare nessun controllo sulle uscite di emergenza (assenti), sulle vie di fuga (assenti), sui permessi per la somministrazione di cibi e bevande (assenti), sui buttafuori (assenti), per non parlare degli spacciatori che qui sanno di poter agire indisturbati: un'illegalità ostentata che rappresenta un caso unico, uno sfregio, ad esempio, a quei locali tradizionali che, invece (giustamente), sono chiamati al rispetto minuziose delle leggi. Ecco così che gli organizzatori del party di fine anno, già pensano ai prossimi eventi, nonostante i rischi che hanno corso la scorsa notte. I video pubblicati sul Messaggero, documentano la ressa davanti ai cancelli, quando questi sono stati chiusi, e le relative proteste. Per un ragazzo portato via alle 3 di notte perché colto da malore dopo aver assunto troppi alcolici, tanti altri hanno preferita cavarsela da soli. Alle 2 la polizia ha chiesto l'intervento del 118 per una rissa. Ed è solo la punta dell'iceberg. Sui social, infatti, si susseguono le denunce di quanti avevano acquistato il biglietto ma non sono potuti entrare per l'eccessiva ressa: «Ho pagato in prevendita, sono salito dalla Calabria e mi avete sbattuto le porte in faccia. Infami».