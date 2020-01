Spin Time, la procura di Roma indaga sul rave abusivo di Capodanno

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sulla festa abusiva di Capodanno allo Spin Time, l'immobile occupato in via Santa Croce in Gerusalemme, a Roma. Era stato il Messaggero a dare per primo la notizia del rave illegale organizzato nell'ex sede Inpdap per dire addio al 2019. Nel procedimento, coordinato dal procuratore aggiunto Francesco Caporale e dal sostituto Eugenio Albamonte, si ipotizza il reato di manifestazione non autorizzata. Il rave si è svolto nonostante la diffida del Questore di Roma.

