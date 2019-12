Capodanno allo Spin Time, Fratelli d'Italia contro il party abusivo: «Raggi lo blocchi»

Gli esponenti di FdI Andrea De Priamo, capogruppo in Campidoglio, e Stefano Tozzi, capogruppo nel I Municipio, in una nota congiunta si sono espressi duramente sul party di fine anno allo Spin Time Labs, lo stabile occupato nel cuore dell’Esquilino a Roma. «Fratelli d'Italia chiede che venga fermata l'ennesima iniziativa a scopo di lucro nell'occupazione abusiva di Santa Croce in Gerusalemme denominata Spin Labs. Un'iniziativa pubblicizzata e strombazzata ai quattro venti dove, pagando ovviamente, si può partecipare ad un rave party in pieno centro storico di Roma e chiaramente in modo del tutto abusivo.

Spin Time, allerta per il Capodanno abusivo a pagamento: si balla su 7 piani fino alle 12



«Ricordiamo - prosegue la nota - la vicenda di quando è stata riattaccata la luce allacciata abusivamente e pagata da tutti noi e la riunione nella sede abusiva delle cosiddette “sardine”... in realtà Pd mascherato. Abbiamo visto anche prese di posizione del presidente Alfonsi a difesa dell'occupazione definita “una esperienza”. Stendiamo un velo pietoso sul sindaco Raggi che si rende protagonista di atteggiamenti “coatti” solo su occupazioni che certo non difendiamo ma che sono nulla rispetto alle tante occupazioni vicine all'area dell'estrema sinistra. Un atteggiamento strabico che ci impone di richiedere allo stesso sindaco di intervenire con la Polizia Locale per impedire questa iniziativa abusiva».



7 piani, 18.000 mq e un sogno comune: finalmente a Roma c'è un Capodanno giovane, frocio, libero e ribelle! pic.twitter.com/SndVaiajFD — Spin Time Labs (@SpinTimeLabs) 30 dicembre 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA