Lunedì 19 Luglio 2021, 18:21 - Ultimo aggiornamento: 18:22

Rifacimento dei lungomare, miglioramento dell'accessibilità delle spiagge, realizzazione di piste ciclabili e pedonalizzazioni con incremento degli spazi verdi pubblici. Sono alcune delle tipologie di interventi che verranno realizzati da 15 comuni del litorale laziale attraverso i fondi del bando regionale Piano degli investimenti straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale che sono stati assegnati ai 14 progetti vincitori (uno verrà realizzato congiuntamente da due Comuni): Ardea, Cerveteri, Civitavecchia, Fiumicino, Formia, Gaeta, Ladispoli, Minturno, Montalto di Castro, Pomezia, Ponza, Sabaudia, San Felice Circeo, Santa Marinella e Ventotene. I progetti vincitori prevedono un investimento complessivo di oltre 27 milioni di euro, dei quali oltre 21 milioni saranno finanziati dalla Regione.

Le opere

Gli interventi sono di vario tipo; si va da nuove piste ciclabili a percorsi pedonali a lavori di sistemazione dei lungomare, di valorizzazione di aree di pregio, di riqualificazione di parchi e puntano tutti al miglioramento del livello di benessere per chi vive i territori del litorale, i turisti e i residenti, e al rafforzamento della qualità dell'offerta culturale, turistica e ambientale.

«Dal 2013 al 2020 abbiamo speso oltre 100 milioni sull'economia del mare e ora ce ne sono altri 21 sottolinea Nicola Zingaretti Io ho un sogno, se ce la facciamo entro il 2023, ma dovremo lavorare gomito a gomito con i comuni: una pista ciclabile che colleghi tutti i comuni del litorale da Pescia romana a Minturno. Stiamo lavorando col sindaco di Fiumicino per completare la ciclabile di quel comune e quindi potremo realizzare una pista che dal Colosseo possa portare i turisti in qualunque punto del mare del Lazio. Un grande progetto che parla al mondo».

Le tecnologie

Il bando ha premiato gli interventi che prevedevano l'uso di nuove tecnologie per migliorare l'accessibilità pubblica e l'innalzamento della qualità dei servizi offerti, oltre a quelli che vedevano un coinvolgimento delle Università. Inoltre sono stati privilegiati i progetti attenti alla sostenibilità ambientale e che quindi prevedevano misure come: promozione del risparmio energetico, utilizzo di materiali eco-compatibili, riduzione dell'inquinamento luminoso, riduzione dell'uso della plastica e del consumo dell'acqua potabile e uso di materiali riciclati.

La rinascita del lungomare: progetto di riqualificazione da 4,5 milioni per Sabaudia e San Felice

«A questo bando inizialmente avevamo destinato 10 milioni, ma abbiamo deciso di raddoppiare lo stanziamento quando abbiamo visto la qualità dei progetti arrivati dai comuni spiega l'assessore regionale allo sviluppo economico, Paolo Orneli In questi anni abbiamo investito 48 milioni per finanziare 96 progetti su ciclabili, aree pedonali e accessibilità alle spiagge. Siamo stati l'unica regione italiana a mettere 9 milioni di euro in due anni nelle ultime due estati per aiutare i 24 comuni del nelle spese di sicurezza, pulizia e accessibilità alle spiagge. Infine, sono in corso di progettazione 38 opere di difesa della costa di 17 comuni con un investimento regionale di 51 milioni».