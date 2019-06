Spiagge senza bagnini: 100mila euro di multa per stabilimenti di Fregene e Focene

Multe per oltre 100 mila euro sono stati elevati dalla polizi a seguito dei controlli svolti d negli stabilimenti balneari del litorale romano. Le multe hanno riguardato, in particolare, quattro stabilimenti, di cui due di Fregene e due di Focene, per la violazione dell'ordinanza di sicurezza balneare: presso i lidi risultavano assenti i bagnini di salvataggio e sono state riscontrate gravi carenze delle dotazioni di sicurezza. Per altre 3 strutture, invece, è scattata la sospensione dell'attività poichè è stata riscontrata la presenza di lavoratori in nero, che costituivano oltre il 20 per cento del totale complessivo dei dipendenti: le attività sono state multate per un totale di 20mila euro.



In uno o stabilimento balneare sul lungomare di Fregene sono stati trovati, all'interno del ristorante, prodotti alimentari congelati privi di etichettatura e documentazione di tracciabilità, potenzialmente nocivi per la salute o mal conservati, oltre a carenze igienico-sanitarie della cucina priva dei sistemi di protezione da insetti. Gli agenti quindi hanno sequestrato oltre un quintale di pesce congelato per un valore di diverse migliaia di euro, e fatto segnalazione alla Asl locale. I controlli straordinari hanno permesso anche di scoprire che all'interno di uno stabilimento balneare a Focene era stata stabilita un'attività ricettiva abusiva: delle cabine erano state trasformate in vere e proprie camere per il pernotto, affittate alla clientela. A carico della struttura sarà emanato un ordine di cessazione immediata dell'attività abusiva. I controlli sono stati svolti dalla divisione Polizia amministrativa nell'ambito dell'operazione Bagnasciuga che proseguirà per tutta l'estate.

Ultimo aggiornamento: 15:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA