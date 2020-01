Spesa con spettacolo, il lato glam del mercato. E oggi festa per lo spazio Trieste

L’altro modo di fare la spesa. Una passeggiata tra i banchi di frutta e verdura che sembra tanto un tour d’atmosfera folkloristica, la sorpresa di uno spazio a corte che diventa, all’occorrenza, palcoscenico per eventi di intrattenimento, e magari qualche incontro ravvicinato con celebrità del mondo della cucina e delizie gourmet. Aggiungi qualche showcooking a tema, una band che suona dal vivo, incontri letterari e lezioni di gastronomia. È la tendenza dei nuovi mercati dei rioni, al centro di fior di restyling.



L’ultimo in ordine di inaugurazione è il Mercato Triste di via Chiana, che oggi riapre dopo mesi di stop per una complessa e urgente ristrutturazione. E sarà un’autentica festa di quartiere. Dalla mattina alla sera, con parterre di personalità, dalla presidente dei II Municipio Francesca Del Bello alla famosa chef Cristina Bowerman che parteciperà all’inaugurazione (ore 11).



Cosa cambia nei mercati? Non solo la “facciata” per il decoro degli stalli dei banchi, ma anche il concept , ossia il concetto di ispirazione sulla vivibilità dello spazio e il rapporto tra artigiani e clienti. Un mercato che diventa piazza, cortile, punto di incontro, mostra mercato, ça va sans dire. Con addirittura un “dopomercato”, un cartellone di appuntamenti a chiusura dei banchi. Tra bistrot e caffè. Si è cominciato a Testaccio (qui addirittura è stato aperto anche il Museo archeologico dei bambini “SottoSopra”, in collaborazione con la Soprintendenza di Roma che organizza anche visite guidate al deposito di anfore antiche nei sotterranei del mercato) e si è passati al grande Mercato Centrale di via Giolitti, con il suo carnet di eventi, tra degustazioni guidate, prodotti bio, animazione, il tutto incorniciato in un uno spazio di puro design. Si può curiosare al Mercato Vigna Murata, a quelloTalenti, Tuscolano e Tor De Cenci. Ognuno ha la sua anima.



E davvero oggi il Mercato Trieste sfoggerà con un pizzico di orgoglio il suo nuovo look. Come fanno sapere dal Municipio, sarà un complesso più sicuro (i lavori hanno riguardato anche l’adeguamento impiantistico alla normativa prevenzione incendi). Più pulito da un punto di vista igienico e accessibile da tutti, con l’abbattimento delle barriere architettoniche (è pronta la rampa di accesso da Via Chiana). Tra i banchi a spiccare è ora anche la nuova piazza destinata ad ospitare attività extra-commerciali.



Concerti, spettacoli, performance, incontri letterari, reading di poesia. Insomma, da progetto, il caleidoscopico mondo della cultura può entrare anche al mercato. Tavolini, sedie, poltroncine, lo scenario da buen retiro, da pausa relax, da oasi conviviale è servito. Anche questo fa mercato. Il programma della giornata di oggi, poi, conferma l’impegno del Municipio e delle Ags. con il coinvolgimento delle Associazioni di settore. Le iniziative si svolgeranno dalle 11 alle 23. Si comincia con i laboratori creativi per bambini e si passa alle lezioni di cucina della tradizione romana a cura degli chef dell’Istituto Tor Carbone di Roma. E per il dopo-mercato, via con i concerti dal vivo.

