La Raggi chatta con Spelacchio su Twitter: «Ci vediamo a piazza Venezia l'8 dicembre»

Dialogo su Twitter tra Spelacchio e la Raggi. «Sà sà sà, prova prova! È quasi tutto pronto in piazza Venezia... non sto più nella corteccia! #SpelacchioIsComing #BackInTown #Roma». Ecco l'ultimo tweet di Spelacchio, l'albero di Natale di Roma che ha anche un account. La sindaca Raggi chatta con l'abete e gli risponde, sempre su Twitter: «Anche noi non vediamo l’ora! Ci vediamo l’8 dicembre a piazza Venezia per illuminare il magico Natale di Roma». Spelacchio, che ormai è un brand di successo ed è diventato una star grazie ai suoi rami secchi e piangenti, è arrivato a Roma due giorni fa. L'abete di 23 metri e 12 tonnellate di peso è partito nel tardo pomeriggio dal vivaio di Cittiglio, nella zona di Varese, a bordo di un mega camion con tanto di griffe («Spelacchio is coming to town»), sotto la regia di Netflix che anche quest'anno spicca è sponsor.

.@Spelacchio anche noi non vediamo l’ora! Ci vediamo l’8 dicembre a piazza Venezia per illuminare il magico Natale di @Roma! https://t.co/2BMOEY6HKb — Virginia Raggi (@virginiaraggi) December 4, 2019

Spelacchio sarà addobbato con 80mila luci a led e mille tra sfere e cristalli di neve argentati.



© RIPRODUZIONE RISERVATA