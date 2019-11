Spelacchio, l'annuncio su Twitter: «L'albero partito da Varese è in viaggio verso Roma»

«Spelacchio è partito. L'albero di Natale, targato Netflix, è in viaggio verso la Capitale. E dunque tra poco farà bella mostra di sé in piazza Venezia, dove sarà acceso l'8 dicembre». L'annuncio su Twitter, dall'account dell'albero diventato un brand natalizio.



Un albero eccezionale va sempre trasportato in maniera eccezionale. Si parte! #SpelacchioIsComing #Varese pic.twitter.com/IsLKcoyBu5

— Spelacchio (@spelacchio) November 30, 2019 >

Ieri era stata la sindaca ad annunciare il viaggio: «Spelacchio, Roma ti aspetta», con l'occhietto come emoticon. E in tanti avevano preso di mira l'ironia della Raggi sull'albero che due anni fa era diventato la vergogna della Capitale per i suoi rami secchi e malconci. Intanto dal suo account, Spelacchio fa la cronaca del suo viaggio: «Un brivido mi attraversa dalle radici al puntale: Roma sto arrivando».

Spelacchio Roma ti aspetta! 😉 https://t.co/jRff4NSTq9 — Virginia Raggi (@virginiaraggi) November 29, 2019

Spelacchio quest'anno è un abete naturale di tipo Abies Nordmanniana, di oltre 22 metri di altezza e proveniente da Cittiglio (Varese). Sarà illuminato con 80mila luci led e decorato con mille addobbi tra sfere e cristalli di neve, resterà acceso giorno e notte fino al sei gennaio. L'inaugurazione, come da tradizione, l'8 dicembre. La sponsorizzazione tecnica per la realizzazione dell'albero di Natale di Roma se l'è aggiudicata IGPDecaux, i costi totali dell’allestimento sono a carico dello sponsor Netflix.

L’operazione, quindi, per l’Amministrazione Comunale - come hanno sottolineato in Campidoglio - è a costo zero

. La Sindaca Raggi:

Spelacchio è ormai diventato una vera e propria star. L’anno scorso sono state 30mila le persone che hanno partecipato alla cerimonia di accensione, 266mila quelle che hanno transitato nell’area dell’albero

© RIPRODUZIONE RISERVATA