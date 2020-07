Roma, spazzatrice Ama prende fuoco, intervengono i vigili del fuoco

Per cause ancora da precisare, una spazzatrice dell'Ama, l'azienda che si occupa della gestione dei rifiuti di Roma, ha improvvisamente preso fuoco, riducendosi a un ammasso di ferraglia carbonizzata. È successo nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 luglio intorno alle ore 16, in via Delia 52.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della squadra di Tuscolano 2 (12A) che in breve tempo hanno spento le fiamme con l'ausilio anche di un aiutobotte. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio, le cui cause sono ancora imprecisate.

