Roma, lite in zona Medaglie d'oro: colpo d'arma da fuoco e foro di proiettile su auto

Momenti di grande paura, questo pomeriggio, a Roma, in zona Medaglie d'oro dove, intorno alle 15 di oggi in via Filippo Nicolai, è stata segnalata una lite tra alcune persone, tre secondo alcuni testimoni, al culmine della quale sarebbe stato esploso un colpo d'arma da fuoco. Sul posto i carabinieri del Nucleo Radiomobile e della compagnia Trionfale che hanno trovato solo un 40enne romano già noto alla giustizia. Per niente collaborativo e con lievi escoriazioni al volto compatibili con una colluttazione, è stato portato in caserma per essere ascoltato. Gli uomini del Nucleo Investigativo impegnati nei rilievi hanno trovato sul passaruota di un'auto parcheggiata il foro di un proiettile, probabilmente proprio quello sentito dai testimoni che hanno chiamato i testimoni. Non risultano al momento feriti da colpi d'arma da fuoco nei pronti soccorso della zona.

