Sparatoria ad Ardea, morti anziano e uno dei bimbi colpiti: gravissimo un altro. Choc vicino Roma, aggressore barricato in casa

Choc ad Ardea, vicino Roma. Colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi. Tantissime le chiamate arrivate al Numero di emergenza 112 che ha attivato i soccorsi.

Roma, carabiniere spara alla moglie e si uccide: lei stava andando via di casa. Gli amici: «Era ossessivo»

Dalle primissime informazioni sembra che a sparare sia stato un uomo che si è poi allontanato. Colpiti due bambini e un anziano, che poi è morto. Anche uno dei bambini non ce l'ha fatta, mentre sono in corso i tentativi di rianimazione del secondo bambino. L'aggressore sarebbe è un 34enne psicolabile. Si è barricato in casa. I carabinieri hanno cinturato l'abitazione dove l'uomo si è barricato e stanno gestendo la negoziazione.

APPROFONDIMENTI ROMA Le immagini ROMA A settembre la sparatoria in spiaggia a Torvaianica LA VIOLENZA Monte Compatri, lite a calci e pugni poi gli spari L'OMICIDIO Formello, spari negli uffici di un'azienda: morto...

Sul posto i carabinieri di Ardea, Anzio e Pomezia.

La sparatoria è avvenuta in via degli Astri, nel consorzio Colle Romito e l'uomo si sarebbe barricato in un'abitazione. I bambini sono stati trasportati con due elicotteri.

LE CONDIZIONI DEI FERITI - «Ho avuto una prima relazione dalla Direzione Sanitaria dell’Ares 118. I nostri operatori sono sul posto con due elicotteri, due ambulanze e un’automedica per soccorrere le persone coinvolte nella sparatoria fra cui due bambini di 3 e 8 anni. La situazione rappresentata è gravissima e sono in costante aggiornamento con i nostri soccorritori», scrive intanto in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

«NON USCITE DI CASA» - «Attenzione. Tutti chiusi in casa c'è una persona che spara nel consorzio». È uno dei tanti appelli che stanno rimbalzando in questi minuti sui gruppi social di Colle Romito, il consorzio nel comune di Ardea, vicino Roma, dove questa mattina una persona ha sparato in strada colpendo un anziano e due bambini. «Rimanete a casa! Sembra ci sia una persona armata che gira per Colle Romito», scrive un altro utente.