«Odio gli animali» e e spara al gatto della vicina: 50enne denunciato, in casa aveva un arsenale

Un killer dei gatti che in casa aveva un arsenale. Scoperta choc fatta dalla polizia dopo che un gattino sanguinava ad una zampa. E’ accaduto ieri pomeriggio a Torre Maura. La padrona ha trovato il suo gatto nel giardino miagolante e che perdeva sangue. In un primo momento la proprietaria non ha pensato che qualcuno gli potesse avere sparato ma ha ritenuto che si poteva trattare di un ferimento dovuto ad un’altra causa.Ma è stato il veterinario a fare la drammatica scoperta. Il veterinario ha estratto dal corpo del micio un proiettile di una carabina ad aria compressa. Ecco che è entrata in azione la polizia. Gli agenti sono venuti a sapere che in zona abita un cinquantunenne che odia gli animali a tal punto che ha scritto un cartello sulla porta di casa dove dice di non fare avvicinare cani e gatti.Gli agenti hanno eseguito una perquisizione scoprendo che l’uomo detiene due pistole, un fucile ed un fucile ad aria compressa. Gli sono stati trovati dei proiettili identici a quello estratto al gatto. L’uomo è stato denunciato per maltrattamenti di animali e gli è stato sequestrato l'arsenale.