Velletri, cocaina e 15mila euro in contanti, 58enne pusher in manette

Cocaina, hashish e marijuana, oltre a 15mila euro in contanti. Un cinquattottenne di Velletri è stato arrestato dai carabinieri per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L'uomo è stato intercettato dai militari nei pressi di una sala slot, nel veliterno, e, in seguito a un accurato controllo, è stato trovato in possesso di diverse dosi di polvere bianca e "fumo".

Le verifiche, così, sono state estese all'abitazione, dove è stato scoperto un vero e proprio «laboratorio» per la custodia ed il confezionamento della droga. In casa, c'erano più di 700 grammi di cocaina, 390 di hashish, 16 grammi di marijuana nonchè 14.370 euro in contanti, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Il pusher stato è stato trasferito nel carcere di Velletri. © RIPRODUZIONE RISERVATA