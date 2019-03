Roma, coppia ai domiciliari per spaccio: ricevono i "clienti" a casa

Nonostante fossero ai domiciliari con braccialletto elettronico, continuavano a spacciare. Come? Ricevendo i clienti a casa. Una coppia di romani residenti in via della Pineta Sacchetti sono stati arrestati: sono stati sorpresi mentre erano a cena con amici. Stavano gustando piatti a base di ostriche e scampi.



A scoprire il giro di droga gli investigatori del commissariato Primavalle, diretto da Tiziana Lorenzo: grazie ad appostamenti sui tetti degli stabili vicini, lunedì scorso gli investigatori sono riusciti a sorprendere l’uomo, M.S., 26 anni, con precedenti di Polizia e la sua compagna in flagrante detenzione di stupefacenti.



I poliziotti hanno deciso di simulare un normale controllo di Polizia a persona sottoposta al regime detentivo: l'uomo dalla finestra ha visto la pattuglia di polizia e ha chiesto alla moglie di uscire da casa con una loro amica ed il figlio 16 mesi, portando con sé lo stupefacente.



L’abbigliamento non consono per una passeggiata nella fredda serata, ha insospettito gli agenti che hanno fermato la donna che aveva 27 grammi di cocaina e crack. I poliziotti sono entrati nell'appartamento e sono stati recuperati oltre 1.300 euro di ricavato quotidiano dello spaccio di stupefacenti, nascosto nella camera dei minorenni. La coppia è stata arrestata e dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

