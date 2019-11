Roma, sorpreso a vendere marijuana al Pigneto: arrestato pusher senegalese

Un pusher è stato sorpreso ed arrestato dai carabinieri mentre cedeva una dose ad un consumatore al Pigneto. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma piazza Dante hanno arrestato l'uomo, un cittadino del Senegal di 25 anni, con precedenti e senza fissa dimora, proprio mentre cedeva dosi di marijuana ad un cliente, un uomo di 61 anni originario di Torino.

Per il pusher sono scattate le manette ai polsi e il successivo trasferimento in caserma, in attesa di essere condotto presso le aule di piazzale Clodio per il rito direttissimo; l'acquirente, dopo essere stato identificato dai carabinieri, è stato segnalato all'ufficio territoriale del Governo quale assuntore di droghe. Sequestrati 2,2 g di marijuana e 190 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio.

