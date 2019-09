Spaccio in uno studio di formazione professionale a Roma: il presidente scappa, ma perde dose di cocaina e viene catturato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ufficio di formazione professionale diventa una base di spaccio. È questa la scoperta dei poliziotti del Commissariato Esposizione, diretto da Pasquale Fiocco, che hanno scoperto un appartamento a piazzale Clodio che fungeva da centrale operativa per la vendita di cocaina. Il presidente dell'ente è stato fermato mentre vendeva una dose ad un acquirente. Quest'ultimo è riuscito a scappare, perdendo però l'involucro di cocaina appena acquistato.Durante la perquisizione dell'edificio è stato ritrovato un significativo quantitativo di droga, tra cocaina e marijuana, buona parte della quale già confezionata in dosi e pronta per lo smercio, altra, invece, sfusa e conservata in buste di cellophane. Ritrovato anche diverso materiale per il confezionamento e il taglio, nonchè 1000 euro in contanti riconducibili all'attività illecita.Dopo un'attività di appostamento, servita ad annotare i numerosi movimenti in entrata e uscita dall'abitazione che era destinata ai corsi di Giuriform, un ente di alta formazione professionale, gli agenti hanno notato un uomo che si dirigeva presso l'ufficio postale e depositava denaro contante. Poco dopo lo stesso uomo è stato visto dai poliziotti cedere un involucro di colore bianco in cambio di banconote davanti a un bar. A quel punto gli agenti sono intervenuti. L'acquirente è riuscito a scappare, ma ha perso l'involucro di cocaina. Il venditore è stato bloccato.