Roma, spacciavano droga al Pigneto: due senegalesi arrestati dopo tentata fuga

I carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato due senegalesi di 38 e 39 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, con l'accusa di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Notati i due in atteggiamento sospetto in via del Pigneto, i militari hanno iniziato a seguire i loro movimenti. Poco dopo hanno assistito a uno scambio tra i pusher e una donna che si era avvicinata e hanno deciso di intervenire.

LEGGI ANCHE Al Pigneto senegalse vende crack in cambio di soldi e di un orologio: arrestato

Dopo aver strattonato i carabinieri, i due uomini sono riusciti a darsi alla fuga, ma una volta arrivati a via l'Aquila sono stati raggiunti e ammanettati. Nelle loro tasche sono state rinvenute, in totale, 5 dosi di marijuana e denaro contante, ritenuto provento dello spaccio. L'acquirente è stata identificata e segnalata come assuntore all'Ufficio Territoriale del Governo di Roma, mentre gli arrestati sono stati portati e trattenuti in caserma, in attesa del rito direttissimo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA