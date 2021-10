Formello, in casa aveva 20 kg di droga e quasi 90mila euro in contanti: arrestato 29enne

Venerdì 15 Ottobre 2021, 13:48 - Ultimo aggiornamento: 13:49

Si aggirava con fare sospetto alla guida della sua automobile nei pressi di Castel de Ceveri, a Formello, quando è stato notato da una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Roma Cassia che lo ha fermato èer un controllo. Messi in allarme dall'eccessivo nervosismo mostrato dall'uomo, i militari hanno esteso il controllo alla sua abitazione. Qui i carabinieri hanno scoperto che il 29enne nascondeva quasi 3 chilogrammi di cocaina, oltre 16 kg di hashish suddivisi in più di 170 panetti e circa 200 grammi di marijuana. Inoltre c'era materiale per il confezionamento della droga, una macchina conta-banconote, 3 bilancini di precisione e oltre 87mila euro in contanti presumibilmente frutto dello spaccio degli stupefacenti. L'uomo è stato arrestato in flagranza per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e portato al carcere di Rebibbia.