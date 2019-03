Spacciavano cocaina davanti ad un ristorante: presa banda di pusher in flagrante

Spacciavano cocaina e marijuana nei pressi di un ristorante a Torvaianica. Lo hanno scoperto i carabinieri della stazione di Torvaianica che, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di droga effettuato su via di Campo ascolano, hanno notato due uomini che, arrivati davanti a un ristorante a bordo di un'auto, hanno consegnato una grossa busta di cellophane a un uomo in attesa già da qualche minuto all'ingresso dell'esercizio commerciale.



Quest'ultimo, un 26enne con precedenti e residente a Pomezia, bloccato dai militari è stato trovato in possesso di 530 grammi di marijuana e di 60 grammi di cocaina, il tutto contenuto nella busta. Grazie alla perquisizione dell'autovettura dei pusher, un quarantenne e un 22enne, i Carabinieri hanno recuperato, poi, altri 22 grammi di cocaina, oltre a trovare, il 40enne in possesso di 8.530 euro in contanti, ritenuti provento della sua attività e quindi sequestrati.



Per questo motivo i carabinieri hanno arrestato il 40enne, già noto alle forze dell'ordine, e il 22enne, incensurato, entrambi di Torvaianica, per spaccio di sostanze stupefacenti, e il 26enne per detenzione ai fini di spaccio. I tre «soci» sono stati arrestati e rinchiusi nel carcere di Velletri, in attesa dell'udienza di convalida.

© RIPRODUZIONE RISERVATA