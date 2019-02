Blitz antidroga dei carabinieri: tre arresti tra Sacrofano e Cassia

Controlli antidroga in case e garagge nell'area compresa tra La Storta e Sacrofano. I Carabinieri della Compagnia Roma Cassia hanno eseguito un'attività di contrasto alla microcriminalità nell'area compresa tra La Storta e Sacrofano, che ha portato all'arresto di 3 persone. Una donna, residente a Sacrofano, è stata posta agli arresti domiciliari in esecuzione di un'ordinanza emessa dal Tribunale, per il reato di furto in abitazione. Un 55enne è stato arrestato in esecuzione di una sentenza di condanna per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo è stato portato in carcere a Rebibbia dove dovrà scontare la pena di oltre 2 anni di detenzione. Infine, i Carabinieri hanno arrestato un 21enne italiano per detenzione e spaccio. Il giovane è stato notato all'esterno di un noto locale in via Cassia, dove lavora. Insospettiti dal suo atteggiamento, i militari lo hanno controllato trovando nelle sue tasche diverse dosi di hashish. La successiva perquisizione della sua abitazione, ha permesso ai Carabinieri di rinvenire altre decine di grammi della stessa droga, già suddivisa in dosi e pronta alla vendita.

