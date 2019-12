Spacciava hashish nell'internet point, licenza sospesa

Licenza sospesa a un cittadino afghano che usava il suo internet point per spacciare hashish. A scoprire il giro di droga gli investigatori del commissariato Viminale che si sono appostati per diversi giorni davanti il negozio. Perquisendo l’esercizio commerciale, hanno trovato diverse dosi di hashish sotto i suoi piedi, nei pressi del bancone ed all’interno dell’impianto elettrico. Su disposizione del Questore di Roma Carmine Esposito, gli agenti hanno notificato al titolare dell’internet point il provvedimento della sospensione della licenza e la conseguente chiusura del locale per 30 giorni. © RIPRODUZIONE RISERVATA