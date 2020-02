Trastevere, denunciato a 15 anni: spacciava hashish davanti la scuola

Agenti del commissariato Trastevere hanno denunciato in stato di libertà un 15enne intento a spacciare marijuana nei pressi di un istituto scolastico.



Il giovanissimo, al quale sono state sequestrate 11 dosi di marijuana e una di hashish confezionate singolarmente, è stato individuato dagli agenti anche grazie ad alcuni coetanei radunati intorno a lui per l’acquisto. Il controllo è stato svolto con l’ausilio dell’unità cinofila antidroga.



E' stata data comunicazione alla Procura presso il Tribunale dei minorenni, che ha disposto la denuncia in stato di libertà.