Roma, spacciavano eroina nella stazione di Sax Rubra: arrestati 3 pusher

Lo spaccio avveniva tra un'auto e l'altra nella stazione di Saxa Rubra. Il blitz dei Falchi della Squadra mobile è avvenuto dopo numerose segnalazioni di un viavai pericoloso nei pressi della stazione: le auto si trattenevano poco tempo per allontanarsi subito dopo essere state avvicinate da un uomo. Questo, dopo qualche istante tornava poi alla banchina della metro.Così i poliziotti hanno fermato un ragazzo che usciva dalla stazione con una modica quantità di droga, appena acquistata, e hanno deciso di controllare D.M., 23 anni, della Guinea.Il giovane ha cercato di evitare il controllo, prima con violenza, poi è stato bloccato e perquisito: addosso aveva 12 involucri di eroina. Nella sua casa - il cui proprietario italiano è stato denunciato per «cessione di immobili a stranieri irregolari» - gli agenti hanno trovato altri due stranieri, di origine gambiana, B.A.K. 21enne, e S.A. 27enne. Nell'appartamento sono stati trovato nascosti in una valigia, 645 grammi di marijuana e 7 grammi di eroina. Sono stati sequestrati anche 1.880 euro, nascosti in un'altra valigia, provento dell'attività di spaccio. I tre soggetti, tutti con precedenti, sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti e ieri mattina, dopo la direttissima, per due di loro si sono aperte le porte di Regina Coeli.