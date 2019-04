Ha ceduto dose di hashish in mezzo a decine di persone che facevano shopping a Prati. Pensava di passare inosservato, invece i carabinieri in borghese lo stavano già pedinando e sono immediatamente intervenuti, tra l’incredulità di passanti e commercianti, ed hanno bloccato il pusher, trovato in possesso di altre dosi della stessa sostanza e di denaro contante, ritenuto provento dello spaccio.



Il blitz, da parte dei carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro è avvenuto nel quartiere dello shopping Prati, tra via Germanico e via Vespasiano. A finire in manette un un 46enne cubano, con precedenti, con l’accusa di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. L’arrestato è stato portato e trattenuto in caserma, in attesa del rito direttissimo, mentre l’acquirente, un romano di 38 anni, è stato identificato e segnalato, quale assuntore, all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA