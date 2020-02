Sotto effetto di droga e senza patente investe un 19enne

Non avrebbe neanche dovuto mettersi al volante. E invece ha investito un ragazzo che ora lotta tra la vota e la morte. L'autore dell'incidente a Castelnuovo di Porto, un 41enne con precedenti, guidava un'auto con la patente sospesa da aprile e sotto l'effetto di stupefacenti. La vittima è un 19enne che attraversava la strada.



È accaduto ieri mattina alle porte di Roma, a Castelnuovo di Porto. Sul posto i Carabinieri della Stazione di Campagnano di Roma. Il 19enne romeno, residente a Castelnuovo di Porto, è stato ricoverato in prognosi riservata in pericolo di vita.



Al volante un 41enne romano, disoccupato e con precedenti.

Dagli accertamenti dei carabinieri è emerso che il conducente era alla guida del veicolo con patente sospesa dall'aprile 2019 e sotto effetto di sostanze stupefacenti. Il mezzo è stato sequestrato mentre il 41enne è stato arrestato per «lesioni personali stradali gravissime» e portato in carcere a Rebibbia, come disposto dall'Autorità Giudiziaria.

