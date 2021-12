Sace, spazi rinnovati nella nuova sede di Roma: presenti le opere dell'artista Ale Giorgini

Sace si approccia a una nuova visione del lavoro improntata alla sostenibilità, alle persone e al digitale. Tra arte e smart office, al via il progetto "New Views of Working". Per questo scopo Sace ha scelto le opere dell'artista Ale Giorgini in modo da raccontare la propria visione del futuro del lavoro, da remoto e nei rinnovati spazi della sede di Roma.

Sace sceglie le linee geometriche e le figure stilizzate del famoso artista Ale Giorgini per rinnovare la sede di Roma. Il suo tratto grafico esprime perfettamente le sfaccettature poliedriche del nuovo modo di vivere il lavoro in Sace, nell’ambito del progetto New Views of Working, che si articolano tra l’innovazione digitale e quella degli spazi fisici con un focus sulla sostenibilità ambientale e umana.

L'attuazione del Green New Deal italiano

Un progetto coerente con il nuovo modello di business di Sace che la vede impegnata, oltre al tradizionale sostegno all’export e all’internazionalizzazione, con l’operatività di Garanzia Italia ed a supporto dell’attuazione del Green New Deal italiano per sostenere la fase della ripartenza con una forte accelerazione negli investimenti in infrastrutture, fisiche e digitali, e soprattutto sostenibilità.

I quattro driver di Sace

Sustainability, digital, place e people sono i quattro driver che guidano Sace ed hanno ispirato l’illustratore vicentino Ale Giorgini nella realizzazione delle opere, raccontando il cambiamento di mindset verso un nuovo modo di lavorare tra casa e ufficio. Attraverso le installazioni di Ale Giorgini, Sace intende ribadire il proprio impegno nell’arte e il valore di quest’ultima come linguaggio di comunicazione universale in grado di esprimere al meglio anche il ruolo dell’azienda nella costruzione, grazie alla propria operatività, di un ponte ideale tra passato e futuro.

La dichiarazione di Marco Traditi

«Siamo felici di ospitare le opere di Giorgini negli uffici di Sace - spiega Marco Traditi, chief operating officer di Sace, a cui fanno capo Risorse, Organizzazione e Sistemi della società - tanto per il loro valore artistico quando per quello simbolico». «L’idea dell’installazione nasce proprio dalla volontà di raccontare come le nuove modalità di lavoro stiano ‘ridisegnando’ spazi, priorità e valori del lavoro stesso», prosegue.

I mutamenti dovuti alla pandemia

Con la pandemia e lo smart working sono cambiati i tempi e i luoghi del lavoro; così come abbiamo adattato le nostre abitazioni con postazioni da remoto, cambiano oggi anche i luoghi di lavoro che diventano più flessibili e inclusivi. Questo progetto nasce con l’obiettivo di trasformare il modo di vivere in azienda, grazie a nuovi spazi progettati intorno alle reali esigenze dei collaboratori, su misura per le diverse attività per aumentare la collaborazione e socializzazione.

La sfida più complessa è stata quella di conciliare spazi e tecnologie innovative in un contesto articolato come quello di un edificio istituzionale collocato nel centro storico della città di Roma, caratterizzato per sua natura da una serie di vincoli costruttivi.

Il concetto di Smart Office

Un vero e proprio smart office in grado di supportare l’employer branding con spazi innovativi, funzionali, vivibili e sostenibili per concentrarsi, socializzare, comunicare, collaborare, effettuare telefonate e video-call.

Postazioni prenotabili da pc e check-in tramite QR code per una digitalizzazione degli uffici coerente con l’impegno di Sace nella costruzione di un’offerta integrata di prodotti assicurativo-finanziari disponibili online come, ad esempio, Garanzia Italia e la piattaforma di formazione gratuita Sace Education.

