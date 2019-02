Sos traffico e incidenti, più controlli e multe record in centro storico

Ultimo aggiornamento: 11:49

Dal centro storico, dove vengono rilevate più infrazioni, a Tor Bella Monaca, dove il dato è il più basso. È una mappa variegata quella della distribuzione, sul territorio della Capitale, delle multe elevate dalla polizia locale in un anno, da gennaio a dicembre del 2018. In testa ci sono le sanzioni per le auto in divieto di sosta, seguite dalle violazioni della segnaletica stradale - per esempio la precedenza e l'obbligo di svolta - con un numero significativo (11.500) di vetture che circolavano senza aver fatto la revisione obbligatoria. Il dato, in aumento rispetto all'anno precedente, non comprende le multe elettroniche (a partire da quelle provenienti dai varchi elettronici delle Ztl), che continuano a ricoprire la maggiore quota del totale: circa 1,2 milioni negli ultimi dodici mesi.I CONTROLLILe cifre fotografano però alla perfezione l'incremento dei controlli di vigili urbani che, grazie anche all'assunzione di 350 nuovi caschi bianchi, nell'ultimo anno solare hanno eseguito 459 mila verifiche sul rispetto del Codice della strada, il 15 per cento in più del 2017. Seguendo così gli input arrivati dal Campidoglio, che aveva chiesto di invertire la tendenza negativa: secondo i dati contenuti nella relazione di performance 2017 di Roma Capitale, infatti, il numero di «percorsi ad alta densità di traffico presidiati» era sceso dai 39.067 del 2016 ai 33.755 dell'anno successivo, con una diminuzione del 13,6 per cento. Ma nel 2018 il trend è decisamente cambiato. In crescita anche le multe con lo street control: 449.300 nell'ultimo anno, con il 9 per cento di incremento. Poco più di 50 mila, invece, le contravvenzioni per eccesso di velocità arrivate grazie agli autovelox: qui il dato annuale, confrontato con quello del 2017, vede un calo intorno al 15 per cento.I QUARTIERIIl municipio dove viene compilato il maggior numero di verbali è il I: soltanto i vigili del gruppo Trevi (che ha competenza sul centro storico) ne hanno portati a casa 151 mila, a cui vanno aggiunti i 72 mila di Prati. Molto inferiori i numeri delle altre ex circoscrizioni, con un dato che scende man mano che ci si allontana dalle Mura Aureliane, per toccare i punti minimi all'esterno del grande raccordo anulare: una tendenza che si spiega con i minori volumi medi di traffico delle periferie e, di conseguenza, con il minor numero di agenti in servizio nei gruppi competenti per territorio.VERSO IL GRANumeri rilevanti di sanzioni, infatti, si registrano ancora nelle zone semicentrali: nel II municipio si sommano le 108 mila multe del gruppo Parioli e le 35 mila del gruppo Sapienza, che ha competenza sul territorio dell'ex III municipio. Via via si scende alle 60 mila di Monteverde (XII gruppo), alle 42 mila del Nomentano-Monte Sacro (III) e di Monte Mario (XIV), alle 41 mila dell'Aurelio (XIII). Il dato annuale più basso di verbali, come detto, si registra nel municipio delle Torri (VI), con appena 12 mila violazioni rilevate. Di poco sopra quota 20 mila si arriva ai gruppi Mare (X), Casilino (V) e Marconi (XI). Poco più di 123 mila, infine, le contravvenzioni firmate dai vigili del Gpit, il gruppo pronto intervento traffico.Alessia MaraniFabio Rossi